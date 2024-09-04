(CNN) -- أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تفاعلا بالطريقة التي حيّا بها حرس الشرف في مراسم استقباله في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء.

ولدى وصوله إلى أنقرة في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ وصوله إلى السلطة في مصر قبل عقد من الزمن أُجريت له مراسم استقبال رسمية.

ومن المتعارف عليه أنه خلال مراسم الاستقبال يتوقف الضيف الرفيع إلى جانب أردوغان ليوجه تحية لحرس الرشف قائلا: "مرحبًا عسكر".

وأثناء المراسم وقف السيسي يرافقه أردوغان أمام الميكروفون وتوجه لحرس الشرف قائلا: "شكرًا عسكر".

ولم يلتزم بعض الزعماء الذين زاروا تركيا من قبل بعبارة "مرحبًا عسكر"، وكان من بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي حيّا حرس الشرف بقوله: "السلام عليكم".

ويُجري السيسي زيارة رسمية إلى تركيا الأربعاء هي الأولى لرئيس مصري منذ الخلافات بين البلدين التي نشأت بعد الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

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