"حماس": سلسلة مراوغات نتنياهو أصبحت مكشوفة أمام الوسطاء والعالم

(CNN) – أشارت حركة "حماس" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يراوغ" لتجنب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال رئيس وفد التفاوض في الحركة خليل الحية في كلمة نشرت على تطبيق تلغرام، إن “سلسلة المراوغات وفصول الخداع التي يمارسها نتنياهو للتهرب من هذا الاستحقاق (التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار)، أصبحت مكشوفة تماما أمام الجميع للوسطاء، وللإدارة الأمريكية وأمام الرأي العام العالمي وحتى الجمهور (الإسرائيلي)".

وأكد الحية أن "حماس" تصر على أن “أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفا شاملا للعدوان على شعبنا الفلسطيني، وانسحابا كاملا من غزة بما في ذلك محور فيلادلفيا، وحرية العودة للنازحين، وإغاثة شعبنا، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وصولاً إلى تحقيق صفقة تبادل أسرى جادة وحقيقية”.

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية لن تغادر محور فيلادلفيا، وهو شريط يبلغ طوله 14 كيلومترا يفصل غزة عن مصر، وأصر على أن حماس ستستخدم الممر لتهريب المزيد من الأسلحة إلى غزة.

واعتبر الحية أن أي مقترح يجب أن يسعى إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية “بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وعدم العودة إلى المربع الأول، أو الدوران في نفس الحلقة الفارغة التي يريدها نتنياهو”.

وقال الحية إن "موقف الرئيس الأمريكي من نتنياهو، وإن كان خجولا ومتأخرا، يشخص المسألة بوضوح ويشير إلى مسؤولية" الحكومة الإسرائيلية عن تعثر مسار التفاوض.

وتابع الحية: "على الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن، إن أرادت الوصول فعلا إلى صفقة ووقف لإطلاق النار وإنجاز هذه الصفقة بشكل جدي وفعال، التخلي عن انحيازها الأعمى للاحتلال الصهيوني... وممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته، وإلزامه بما تم الاتفاق عليه سابقا".

يذكر أن نتنياهو كان قد نفى غفي وقت سابق الخميس في مقابلة مع "فوكس نيوز" قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.