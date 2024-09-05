دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، نشر مقطعه من خطبة الجمعة للداعية الإسلامي الفلسطيني، محمود الحسنات ونعته بـ"ابن اليهودية".

مقطع الفيديو أعاد نشره أدرعي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "ها أنا، ابن اليهودية، أقف لأقول ان المدعو محمود الحسنات هو شيخ الشيطان وبوق الداعشيين أعداء الإنسان والبشر والله.."

وكان الحسنات قد دخل في سجال مع أدرعي بعد إعلان مقتل محمد جابر الملقب بـ"أبو شجاع" في طولكرم، وبدأ الأمر بتدوينة من الحسنات على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "ربح البيع يا أبو شجاع.. إلى روح وريحان ورب راض ٍ غير غضبان"، ليرد عليه أدرعي بتدوينة على إكس قائلا: "شيخ التحريض الارهابي يمجد شخصية لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالقتال ولا بالوطنية. المدعو أبو شجاع اختبأ في مسجد في طولكرم وهناك تم القضاء عليه. لعل شيخ التحريض يعرف الآية الكريمة عن مصير من يستخدم مساجد الله بهذه الطريقة: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [سورة البقرة:114].. اتقوا الله".

ورد الحسنات على أدرعي بتدوينة منفصلة قال فيها: "طيب خطبة الجمعة اليوم عن أبو شجاع.. وكمان حضربله السلام الوطني على المنبر".

ورد ادرعي مجددا قائلا بتدوينة قال فيها: "كما قلت يومًا انت يا شيخ التحريض مناصر الإرهابيين تمثل أقبح ما خلق الله ثقافة وفكرًا وحضارة. يا من تتفاخر بقتل الاطفال واغتصاب النساء واختطاف الأبرياء العزل. محاولاتك البائسة ببث السم والكره والبغض ستهزم شئت أم أبيت. جمعة مباركة".