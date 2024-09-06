دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، حقيقة مقطع فيديو متداول على صفحات موالية لجماعة الإخوان المسلمين، يتضرر خلاله أحد الأشخاص من ضابط شرطة بقسم شرطة العامرية في الإسكندرية، بزعم سعيه لاتخاذ إجراءات ضده دون وجه.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، نقلا عن مصدر أمني نفيه "صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة (الإخوان الإرهابية) على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يتضرر خلاله أحد الأشخاص من أحد ضباط الشرطة بقسم شرطة العامرية بالإسكندرية، بزعم سعيه لاتخاذ إجراءات ضده دون وجه حق".

وأضاف منشور وزارة الداخلية المصرية أن "المصدر الأمني أكد أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 31-8-2024 تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (4 أشخاص محددين)، طرف ثاني: (4 أشخاص من بينهم الشاكي، والذي سبق اتهامه في 16 قضية أبرزها (قتل، سلاح، مخدرات، ضرب، بلطجة) مستخدماً سلاحا ناريا (فرد خرطوش)، لخلافات بين اثنين من الطرفين حول الارتباط بإحدى الفتيات تبادلا خلالها التعدي على بعضهم البعض وممارسة أعمال البلطجة، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه عدا اثنين من بينهما الشاكي".

وأردف المصدر الأمني أنه "عقب ذلك، صدر قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وفي وقت لاحق تم ضبطهما، وأرشد الشاكي المذكور عن السلاح المستخدم في الواقعة (فرد خرطوش- خمس طلقات لذات العيار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما".

وأوضح المصدر بحسب منشور وزارة الداخلية المصرية "أن الشاكي قام بنشر مقطع الفيديو المُشار إليه قبل إلقاء القبض عليه في محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بشأنه، وأن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبني ادعاءات عناصر إجرامية لتضليل الرأي العام في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يعيه الشعب المصري"، بحسب المنشور.