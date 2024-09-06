دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الداعية الإسلامي الكويتي، عثمان الخميس، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فتوى عن لبس الرجال للون الأحمر والاستناد بذلك إلى حديث عن لبس النبي محمد "حلة حمراء".

وقال عثمان الخميس في فيديو الفتوى المنشورة على صفحته الرسمية بمنصة يوتيوب: "يقول (سؤال وجه لعثمان الخميس) في باب الصلاة بالثوب الأحمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلّة حمراء فهل في هذا داع للبس الأحمر أم مكروه؟" ليرد الخميس قائلا: "ذكر أهل العلم أن لبس الأحمر كان مكروها لسببين.."

وأوضح: "السبب الأول لأنه من لباس النساء والسبب الثاني أنه من لباس الكفار، فكره لأجل ذلك، ومن أذن فيه (اللون الأحمر) على الأصل فيه الجواز، أما إذا كان أحمر كله فهنا منع منه وأذن بالأحمر الذي يكون فيه لون آخر مقلما أو مبكرا أو غيره أو غير ذلك أو دخل معه لون آخر فهذا مما يتساهلوا فيه".

من جهتها علقت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد بتدوينة قائلة: "يا شيخ ماكو في الدين تعاليم تنشغل فيها وتعلم الناس الاخلاق الحسنه وطريقة التعامل مع بعض بالحسنى وافشوا السلام بينكم ولا تنابزوا بالالقاب.. وتعلمهم ان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وتعلمهم ان الصدق والأمانة من صفات المسلمين.. بدل انشغالك في التحريم فقط وكأن الأصل عندك في الإسلام التحريم ثم.. لا اعلم الى اين تصل بعد ان اتحفتنا بهذه الفتوى الجبارة بأن الجاكيت الاحمر للرجل حرام.. ياشيخ عثمان.. ’الأصل في الأشياء الإباحة‘ ومعنى هذه القاعدة: أن كل ما على الأرض من منافع، وما استخلصه الإنسان منها فالانتفاع به مباح، ما لم يقم دليل على تحريمه.. والدليل تاذي اقمته لا يصل للتحريم ابداً.. ياشيخ عثمان.. قال الله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)".