دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الخميس، مما أسمتها بـ"عصابات دولية" تنتحل صفة رجال الأمن، تقوم بالنصب والاحتيال عبر الهواتف وبرامج الاتصال المرئية، مطالبة بعدم الوقوع في فخ هذه العصابات.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "وزارة الداخلية الكويتية تحذر من عصابات دولية تنتحل صفة رجال الأمن، تقوم بالنصب والاحتيال عبر الهواتف وبرامج الاتصال المرئية".

وأضافت الداخلية الكويتية أنها "حذرت أكثر من مرة لعدم الوقوع في فخ هذه العصابات".

وأكدت الوزارة للمواطنين أنها "لا تتفاعل مع الأفراد عبر الاتصال المرئي، ولا تطلب بيانات بنكية".

وختمت وزارة الداخلية الكويتية منشورها مؤكدة: "وتهيب الوزارة بالإخوة المواطنين والمقيمين سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة"، مؤكدة أنه "جاري تعقب ومتابعة هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".