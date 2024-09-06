حولتها إلى "مدينة أشباح".. شاهد ما رصدته كاميرا CNN خلال اشتباكات عنيفة في جنين بالضفة الغربية

(CNN)-- انسحب الجيش الإسرائيلي من جنين بالضفة الغربية، بعد أكثر من أسبوع من العمليات العسكرية هناك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" وسكان وصحفيين محليين تحدثت إليهم شبكة CNN.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة النطاق في عدة مواقع في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك في جنين، يوم 28 آب/ أغسطس، فيما وصفها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت بأنها "هجوم لمنع الإرهاب".

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن 39 شخصا قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية خلال تلك الفترة، 21 منهم في منطقة جنين، ومن بين الـ39، ثمانية أطفال، بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في منطقة جنين، واثنان من كبار السن، بحسب الوزارة.

وليلة الجمعة، بدأ الفلسطينيون الذين نزحوا منذ التوغل، في العودة إلى منازلهم في جنين وسط بعض الدمار، حسبما قال السكان والصحفيون المحليون لشبكة CNN، مضيفين أن بعض أجزاء من المدينة ظلت في الظلام وبدون ماء.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على أنباء انسحاب القوات من جنين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيصدر بيانا قريبا.

ويذكر أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قال بتصريحات، الخميس، إن تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية يظهر أن إسرائيل "تسير بمنهجية تصعيد واضحة".