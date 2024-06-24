تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور مع عامي أيالون، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وتطرقا في المقابلة إلى صور "سيلفي" الجنود الإسرائيليين في غزة والمشاهد التي ظهرت مؤخرًا لفلسطيني مصاب مقيّد إلى غطاء محرك إحدى المركبات العسكرية الإسرائيلية.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: هل تعتقد - لأنك رأيت الرعب المبرر الذي أطلق العنان له خلال عطلة نهاية الأسبوع - عندما ظهرت صورة لفلسطيني جريح مقيدًا إلى غطاء محرك إحدى مركباتكم العسكرية، وتم إخراجه من جنين، واتهم الفلسطينيون قواتكم باستخدامهم كدروع بشرية. وبعد فترة وجيزة أعلن الجيش الإسرائيلي أن تلك القوات انتهكت الأوامر وإجراءات التشغيل القياسية. سيتم التحقيق معهم. لا يملك الكثير من الناس الثقة في التحقيق لأن مثل هذه التحقيقات نادرة جدًا. ولكن ماذا يحدث؟ أعني، هل تقول إن هذه الحرب، بدون أي نهاية سياسية، تتسبب أيضًا في هذا النوع من الأشياء، بما في ذلك صور السيلفي لقواتكم داخل غزة، والتقاط الصور مع الأنقاض، مع هذا، ومع ذاك، إنه ليس لطيفًا على الإطلاق.

عامي أيالون: إنه أمر فظيع.

كريستيان أمانبور: هل تشعر أنهم يفقدون أخلاقهم وإنسانيتهم؟

عامي أيالون: ليس هم، نحن من نفقد، نحن نفقد هويتنا كأشخاص، كيهود وكبشر.

كريستيان أمانبور: هل فكرت يومًا أنك ستقول هذا؟ أنت رئيس سابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي.

عامي أيالون: نعم.

كريستيان أمانبور: هل فكرت يومًا أنك ستصل إلى مرحلة..

عامي أيالون: نعم، لقد قلت ذلك مرات عديدة. وقلت ذلك في جهاز الأمن العام الإسرائيلي عندما حاولنا أن نفكر في مدونة قواعد السلوك، قلت: عندما نذهب إلى الحرب، فإن الناس يفكرون "عندما ترسلونا إلى الحرب، فإنكم لا ترسلوننا للتفاوض. ترسلوننا للقتل". الآن، لقد ولدنا بفكرة "يجب ألا تقتل". والآن، تقول لي "حسنًا، اذهب إلى الحرب واقتل جميع الأعداء". الآن، فكرة أن لدي الحق في القتل تصبح مع مرور الوقت طبيعة، لا نسأل "لماذا؟". الأسئلة الوحيدة التي نسألها عندما نذهب إلى الحرب هي "كيف نقتل؟ هل نستخدم سكينًا أم مسدسًا أم صاروخًا؟". لقد أصبح هذا أمرًا طبيعيًا. وهذا خطر في كل حرب. لقد رأينا ذلك عبر التاريخ. ما فعله الأمريكيون في العراق وأفغانستان، وما فعلناه في الماضي. ما لم نفهم أن كل حرب يجب أن تنتهي، هذا ما سنراه. سنفقد هويتنا كبشر ديمقراطيين، وسوف نخلق واقعًا من الحرب التي لا تنتهي أبدًا.