السعودية تعلن تنفيذ إعدامين بحق المواطن الصيعري ووافد أفغاني في مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكمي إعدام ضد شخصين في قضيتين منفصلتين، في كل من نجران ومكة.

في القضية الأولى ذكرت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم عبدالله بن سالم بن مبخوت الصيعري - سعودي الجنسية -، على قتل سالم بن محسن بن صالح الصيعري - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الخميس بتاريخ 2 / 3 / 1446هـ، الموافق 5 / 9/ 2024م بمنطقة نجران".

وفي القضية الثانية، قالت الداخلية السعودية: "أقدم جان محمد ولي محمد - أفغاني الجنسية - على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الخميس الموافق 2 / 3 / 1446 هـ بمنطقة مكة المكرمة".

وتابعت: "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".