السعودية.. رجل أمن يشعل تفاعلا بادعاء تظلّم من مسؤوله والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل أمن في المملكة العربية السعودية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات له يدعي فيها تعرضه للظلم من قبل أحد مسؤوليه المباشرين في الخدمة.

وزارة الداخلية السعودية عقّبت في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات المختصة في الوزارة باشرت التحقيق في مخالفة أحد رجال الأمن للأنظمة المرعية والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي اتخذها مرجعه بحقه من خلال نشر ادعاءات بعد نظاميتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ولم تقدم الداخلية السعودية معلومات إضافية عن طبيعة التظلمات أو هوية رجل الأمن.