دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطعي فيديو يتم تداولهما بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثتين منفصلتين موضحا الإجراءات المتخذة.

وقالت الداخلية السعودية في مقطع الفيديو الأول الذي نشرته على صفحتها بمنصة سناب شات وأعاد الأمن نشره على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائب بشرطة منطقة الرياض على 7 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب واعتداء".

وبينت الداخلية أن المواطنين السبعة "جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وفي تدوينة منفصلة عقبت الداخلية السعودية على مقطع فيديو لإطلاق النار بمكان عام، قائلة ببان: "قبضت دوريات الأمن في منطقة حائل على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري في مكان عام في محافظة بقعاء معرضا حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة."