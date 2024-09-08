السعودية.. فيديو مجموعة تطلق النار في الرياض تشعل تفاعلا والأمن يعّقب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بين بعضها في العاصمة، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على الأشخاص وناشرة صورا لهم (من الظهر) بعد ضبطهم.

وقالت الداخلية في بيان نشره الأمن العام على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "باشرت شرطة منطقة الرياض حادثة إطلاق نار بين عدة أشخاص ظهروا في محتوى مرئي بمحافظة الخرج".

وتابعت الداخلة مؤكدة "القبض عليهم" لافتة إلى أنه "يجرى استكمال إجراءات القبض على كل من له علاقة بالقضية وإحالتهم إلى النيابة العامة".