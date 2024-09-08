في مكة.. مصري يقتل زوجته وحماته والشرطة السعودية تكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أقدم وافد يحمل الجنسية المصرية في مكة بالمملكة العربية السعودية على ارتكاب جريمة بزوجته ووالدتها (حماته) الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمن السعودية وفي تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) نشر صورة (من الظهر) للوافد المصري بعد إلقاء القبض عليه.

زفي التفاصيل قالت الشرطة السعودية في بيان: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لاعتدائه على زوجته ووالدتها من الجنسية نفسها بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاتهما".

وتابعت أن الوافد المصري "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".