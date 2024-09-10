(CNN) -- قُتل ما لا يقل عن 40 فلسطينياً في غارة إسرائيلية على مخيم المواصي للنازحين داخلياً في خان يونس، حسبما قال الدفاع المدني في غزة، مشيرا إلى أن هؤلاء من تم انتشال جثثهم، في حين أُصيب 60 شخصاً على الأقل.

وأضاف الدفاع المدني أن جهود الإنقاذ مستمرة، لكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني "تواجه صعوبة كبيرة في انتشال "الجثث المدفونة تحت الرمال بسبب قلة الإمكانيات و"عدم وجود مصدر للضوء".

وقال الدفاع المدني: "ساد ذعر كبير بين السكان في المنطقة المحيطة بعد أن كانوا نائمين واعتقدوا أنهم آمنون".

وأكد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه قصف منطقة إنسانية لإيواء النازحين في جنوب غزة.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه "ضرب إرهابيين مهمين من حركة حماس كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة متمركز داخل المنطقة الإنسانية" في خان يونس بغزة.