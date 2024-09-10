الجيش الإسرائيلي يقصف "منطقة إنسانية" في غزة

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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قصف منطقة إنسانية لإيواء النازحين في جنوب غزة.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه "ضرب إرهابيين مهمين من حركة حماس كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة متمركز داخل المنطقة الإنسانية" في خان يونس بغزة.

وتابع أن "الضربة نفذت بتوجيه من جهاز الأمن الإسرائيلي والقوات الجوية، وتم اتخاذ خطوات للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

وذكر: "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إيذاء المدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية ووسائل إضافية".

واتهم الجيش الإسرائيلي "حماس" والمنظمات المسلحة الأخرى في قطاع غزة بـ"مواصلة إساءة معاملة البنية التحتية المدنية والإنسانية بشكل منهجي، بما في ذلك المنطقة الإنسانية المخصصة، لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل وجيشها".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن الفرق الطبية " تعمل على للسيطرة على الوضع" في أعقاب الضربة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرته قناة "الأقصى" التابعة لـ"حماس"، أفراد الدفاع المدني في غزة وهم يحفرون في الرمال بحثا عن مفقودين، ويمكن رؤية الملابس والأحذية متناثرة في جميع أنحاء المنطقة.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من اللقطات.