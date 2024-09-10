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حماس ترد على البيت الأبيض بعد تصريحات حول "تغيير شروطها" في اتفاق وقف إطلاق النار

الشرق الأوسط
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حماس ترد على البيت الأبيض بعد تصريحات حول "تغيير شروطها" في اتفاق وقف إطلاق النار
Credit: Abid Katib/Getty Images)

(CNN) -- قال مسؤول كبير في حماس إن الحركة لم تغير أي شروط في اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مع إسرائيل.

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وجاءت تصريحات المسؤول الرفيع في حماس عبدالرحمن شديد رداً على المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الذي قال يوم الاثنين إن حماس غيرت "بعض شروط التبادل" وأنها "جعلت من الصعب علينا الوصول إلى هناك (اتفاق)".

وقال شديد في حديث مباشر لقناة الجزيرة "لم نغير أي شيء. الاقتراح المقدم من 2 يوليو لم يتغير على الإطلاق".

وذكر المسؤول في حماس أنه بدلاً من الضغط على نتنياهو لقبول الاتفاق، فإن الإدارة الأمريكية "تلقي باللوم على حماس"، مدعياً أنها فعلت الشيء نفسه في الماضي "في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه حماس أنها قبلت به [الاتفاق]"، حسب قوله.

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