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السعودية تُعلق على استهداف المواصي في خان يونس: "استمرار لجرائم الإبادة الجماعية"

الشرق الأوسط
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السعودية تُعلق على استهداف المواصي في خان يونس: "استمرار لجرائم الإبادة الجماعية"
Credit: y BASHAR TALEB/AFP via Getty Images)

(CNN) – استنكرت السعودية القصف الإسرائيلي على المواصي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، واعتبرته "اعتداء جديدا بسلسلة متكررة من الانتهاكات" الإسرائيلية، وفقا لبيان صادر عن الخارجية السعودية الثلاثاء.

وجددت السعودية رفضها القاطع لما وصفته بـ"استمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. 

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وحملت الرياض إسرائيل "كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية"، وفقا للبيان. 

وأكدت السعودية على "المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية"، حسب قولها. 

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف "المنطقة الإنسانية" في خان يونس، ما أودى بحياة 40 شخصا على الأقل وأدى لوقوع عشرات الجرحى. 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عددا من عناصر "حماس" في هذا القصف.

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