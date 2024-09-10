الجيش الأمريكي يعلن تدمير أهداف "حوثية" مختلفة خلال 24 ساعة

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت (سنتكوم)، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وذكرت: "تبين أن هذه الأهداف تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

وكانت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارة على محافظة الحُديدة، الاثنين.

وقالت الوكالة في تقرير عبر موقعها على الإنترنت: "شن العدوان الأمريكي -البريطاني، غارة على محافظة الحُديدة".

ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر أمني قوله إن "العدوان الأمريكي- البريطاني استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحُديدة".

ولم يعلن المصدر الأمني المزيد من التفاصيل وما هي الأهداف التي طالتها الغارة الأمريكية- البريطانية.