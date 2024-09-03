قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

محلل لـCNN: الحوثيون قادرون على الصمود وسيستمرون رغم القنابل التي تلقى عليهم

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

محلل: الحوثيون انخرطوا في الحرب بين إسرائيل وحماس لأنهم يريدون "سداد دينهم لإيران"

من هم الحوثيون وما الهدف من التحالف البحري الدولي؟ مراسلة CNN تشرح الأمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، نجاحها في تدمير منظومتين صاروخيتين في مناطق تابعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تحديث لعملياتها في يوم 2 سبتمبر/أيلول 2024، بمنشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير نظامين صاروخيين في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".

وأضافت "سنتكوم" في منشورها: "تبين أن هذه الأنظمة تشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وختمت القيادة المركزية الأمريكية منشورها قائلة: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

ويأتي الإعلان الجديد للقيادة المركزية الأمريكية بينما يواصل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران شن هجمات بالصواريخ والمسيرات على السفن التجارية وسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.