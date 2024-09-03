دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، نجاحها في تدمير منظومتين صاروخيتين في مناطق تابعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تحديث لعملياتها في يوم 2 سبتمبر/أيلول 2024، بمنشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير نظامين صاروخيين في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".
وأضافت "سنتكوم" في منشورها: "تبين أن هذه الأنظمة تشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وختمت القيادة المركزية الأمريكية منشورها قائلة: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".
ويأتي الإعلان الجديد للقيادة المركزية الأمريكية بينما يواصل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران شن هجمات بالصواريخ والمسيرات على السفن التجارية وسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.