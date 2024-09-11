(CNN)-- قُتل وجُرح العشرات في غارة إسرائيلية استهدفت "كبار في حركة حماس" في منطقة إنسانية في الجنوب.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 19 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية ليلاً على منطقة إنسانية في المواصي.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قواته الجوية استهدفت "عددا من كبار حركة حماس الذين كانوا يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة" في المنطقة. لكن حماس رفضت الادعاءات بأن مقاتليها وجدوا في المنطقة ووصفتها بأنها "أكاذيب صارخة تسعى (إسرائيل) من خلالها إلى تبرير هذه الجرائم الشنيعة".

ويكافح المستجيبون المحليون للطوارئ لانتشال الأشخاص المدفونين تحت الرمال، وقام عشرات الأشخاص، الذين صورتهم شبكة CNN، بالحفر في الرمال محاولين استعادة ما تبقى من ممتلكاتهم.



