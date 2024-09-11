(CNN) – وجه السفير البريطاني في عمّان، فيليب هول، رسالة حول وقف بلاده نظام تصريح السفر الإلكتروني للمواطنين الأردنيين، وأشار إلى أن بلاده اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة بسبب "إساءة استخدام" هذا النظام من قبل أقلية من المسافرين الأردنيين، وفقا لرسالة مصورة الأربعاء.

وقال هول في رسالة مصورة نشرتها صفحات السفارة البريطانية في الأردن على وسائل التواصل الاجتماعي: "استفادت الغالبية من المسافرين من نظام السفر إلى المملكة المتحدة دون أي مشكلة".

وأردف السفير البريطاني قائلا: "ومن المؤسف أننا اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوة بسبب أقلية صغيرة أساءت استخدام نظام الهجرة لدينا".

ووفر هول معلومات إضافية حول إعادة اعتماد نظام إصدار تأشيرة الزيارة إلى المملكة المتحدة مؤكدا أن الأردنيين "لا يزال مرحب بهم" في بلاده.

وكتبت السفارة عبر صفحتها على "إكس": "اعتبارًا من 10 أيلول، سيحتاج جميع الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة قبل السفر".

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الثلاثاء، أن السفارة البريطانية في عمّان قد أبلغتها رسميًا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارًا من 10 سبتمبر/أيلول 2024، بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت عن هذا النظام في مطلع فبراير/ شباط الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيًا للمواطنين الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.