دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الثلاثاء، أن السفارة البريطانية في عمّان قد أبلغتها رسميًا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارًا من 10 سبتمبر/أيلول 2024، بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت عن هذا النظام في مطلع فبراير/ شباط الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيًا للمواطنين الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، إن "السلطات البريطانية قد عزت في رسالة من وزير الداخلية البريطاني، موجهة إلى وزير الخارجية الأردني، قرارها إلى استمرار (التجاوزات)، وما أسمته في الرسالة (سوء استخدام) هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة"، بحسب البيان.

وأوضح السفير القضاة أن "الخارجية الأردنية قامت بإجراء حوار مع السلطات البريطانية، من خلال سفارة المملكة في لندن، لوضع حلول تعالج مخالفة بعض المواطنين المسافرين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات، دفع السلطات البريطانية المختصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني، والعودة إلى العمل بنظام التأشيرة الاعتيادي السابق، كما كان معمولًا به ما قبل مطلع فبراير/شباط الماضي".

وأكد السفير القضاة أن "القرار البريطاني قابل للتعديل في المستقبل"، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية السابق ETA "ضمن شروط تلبي المتطلبات"، موضحا أن الغاية من هذا النظام هو تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.

وأردف الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية أن "الوزارة كانت شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل لتحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالمياً، حيث تكللت جهودها نجاحاً برفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner، منذ عام 2017 حتى عام 2024، وبما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر".