دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شمل أحدث تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي في أمريكا مجموعة من البيانات عن المواطنين الأجانب الذين حصلوا على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة (أي المهاجرين الذين يحصلون على "البطاقة الخضراء")، أو الأشخاص الذين تم قبولهم كغير مهاجرين مؤقتين، أو حصلوا على اللجوء أو وضع اللاجئ، أو المتجنسين، وذلك وفقا لأرقام العام 2022 (آخر تحديث على الموقع).

ووفقًا لموقع دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية تتيح البطاقة الخضراء أو بطاقة الإقامة الدائمة لحامليها بالعيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة. وضمن البيانات المتوفرة في التقرير، تصدرت مصر القائمة بإجمالي 8,348 مواطن حصلوا على البطاقة الخضراء في 2022، ليليها مواطنو اليمن ثم الأردن بإجمالي 5,648 و4,779 على التوالي.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية الأعلى في الحصول على "البطاقة الخضراء" لعام 2022.