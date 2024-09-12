(CNN) – بعد تداول أنباء حول وقوع شخصيتين إيرانيتين بيد قوات إسرائيلية خلال عملية إنزال جوي مزعومة على مدينة مصياف التابعة لمحافظة حماة في سوريا، نفى مصدر أمني إيراني هذه الأنباء، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية الخميس.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر أمني قوله إن هذه الأنباء "مجرد أكاذيب".

وقال المصدر وفقا للوكالة إنه "بالأساس لم تكن هناك أي قوات إيرانية متواجدة في سوريا في الموقع المزعوم (مصياف)، لكن هذه المنطقة هي موقع للجيش السوري"، حسب قوله.

وأردف المصدر قائلا: "ولهذا السبب إن مزاعم بتوجيه ضربة للقوات الإيرانية أو أسرهم غير صحيحة بالكامل".

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بعد حول عملية الإنزال.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير حول أن قوات خاصة إسرائيلية نفذت عملية على منشأة أسلحة إيرانية في مصياف في سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القوات إلى "نزلت على الأرض" من مروحيات إسرائيلية في المنطقة و"ألقت القبض" على مسؤولين إيرانيين.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مدير المستشفى الوطني في مصياف، الدكتور فيصل حيدر، إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 43 جراء غارات جوية إسرائيلية مزعومة فجر الاثنين.