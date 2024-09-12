دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقاطع فيديو للاستقبال الرسمي الحافل برئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في العاصمة السعودية، الرياض، الأربعاء.

وأبرز نشطاء تحليلات وتكهنات وراء هذه الزيارة والاستقبال الحافل الذي أقامه ولي العهد السعودي، ليقول صاحب حساب رؤيتي: "هذه الزيارة هي رسالة سعودية اقليمية عالمية.. محمد بن سلمان بذكاء شديد يأتي بالتنين الصيني كي يبث حكيم الصين كونفوشيوس رسائله ومبادئه للعالم"، في حين تداول نشطاء آخرون جوانب من الاستقبال الرسمي.

ووفقا لتقرير وكالة لاأنباء السعودية الرسمية، فقد "أجريت (للضيف الصيني) مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الصيني، ثم عقد سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الدولة الصيني، جلسة مباحثات رسمية، ورحب سمو ولي العهد بدولته ومرافقيه في زيارتهم للمملكة، متمنياً لهم طيب الإقامة، فيما عبر رئيس مجلس الدولة الصيني عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال".

وأشار تقرير الوكالة أنه وعقب ذلك "رأس سمو ولي العهد، ودولة رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها".