دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقطع فيديو الاستقبال الرسمي للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في أول زيارة له لأنقرة منذ توليه السلطة في مصر قبل عقد من الزمن.

مقطع الفيديو نشره أردوغان على صفحته الرسمية الناطقة بالتركية على منصة إكس (تويتر سابقا).

ويُسمع في مقطع الفيديو قول الرئيس المصري "شكرا عسكر" مخالفا للبروتوكول المتعارف عليه والذي يقضي بتحية حرس الشرف بالقول "مرحبا عسكر" معيدا للأذهان موقفا مشابها لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي قال لحرس الشرف في زيارة سابقة لأنقرة: "السلام عليكم".

وقال أردوغان، في بيان سابق له عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأربعاء: "سعدت باستضافة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي في بلدنا. نحن عازمون على تعزيز تواصلنا ومشاوراتنا مع مصر التي لدينا معها مواقف وأهداف متشابهة حول العديد من القضايا".

وأكد أردوغان موقف تركيا ومصر تجاه القضية الفلسطينية، الداعي إلى "إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرًا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، هي أمور لا تزال تمثل أولوياتنا"، حسب قوله.