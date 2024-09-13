دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الاستقبال الرسمي لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، قادما من العاصمة السعودية، الرياض.

مقطع الفيديو المتداول نشره مكتب دبي الإعلامي مشيرا إلى أن مراسم الاستقبال الرسمية جرت في قصر الوطن بأبوظبي.

ونشر الشيخ محمد بن راشد تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "سعدت اليوم بلقاء معالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في الصين .. الصين الشريك التجاري الأكبر في العالم لدولة الإمارات، تبادلنا التجاري غير النفطي السنوي يتجاوز 296 مليار درهم.. ولدينا اليوم علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية متميزة نراهن عليها.. لدينا 170 مدرسة في الدولة يتعلم فيها الطلاب اللغة الصينية لأننا نعلم أن العلاقات المستقبلية القوية مع الصين تتضمن مستقبلاً أفضل للجميع".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نشرت بتقرير أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان عقد مع رئيس مجلس الدولة الصيني، جلسة مباحثات رسمية، وأنه جرى بحث "أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها".