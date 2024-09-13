الكويت.. إصابة رجل أمن بطلق ناري بعد "مقاومة شديدة" لمطلوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، تفاصيل حول إصابة رجل أمن بطلق ناري وقع بعد "مقاومة شديدة" لمطلوب خلال مداهمة، ناشرة صورة للمتهم (مموهة) بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية في بيان: "أسفر استمرار عمليات البحث والتحري عن المطلوبين والخارجين عن القانون من قبل قطاع الأمن الجنائي عن رصد إدارة مباحث محافظة الأحمدي لمتهم مطلوب على ذمة قضية سرقة، وأثناء إلقاء القبض على المتهم، قام بإخراج سلاح ناري وأطلق النار بشكل عشوائي على القوة الأمنية المتواجدة والمركبات المتوقفة، مما أدى إلى إصابة أحد رجال الأمن بطلق ناري، ثم لاذ بالفرار".

وتابعت: "بعد تكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي أبدى مقاومة شديدة وضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتبين أنه عاطل عن العمل ومن أرباب السوابق في قضايا السرقات والاعتداء على الموظفين العامين وقضايا سلب بالقوة، كما أنه هارب من حكم بالحبس".

وأضافت: "اعترف المتهم أثناء التحقيق بارتكابه الواقعة وتم تسجيل قضية (جناية) في مخفر شرطة السالمية بتهمة (الشروع بالقتل)، وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.. وتؤكد وزارة الداخلية أن تم نقل رجل الأمن المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج وأكدت الفحوصات الطبية أن حالته مستقرة وغادر المستشفى".