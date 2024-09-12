دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت مباراة منتخب الكويت أمام نظيره العراقي ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 ضجة، وسط غضب جماهيري وتداول مقاطع فيديو لأسلوب تنظيم الحدث الذي وُصف بأنه "لا يرقى للمستوى المطلوب."

وأصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بيانا تضمن 3 إجراءات صارمة عقب المباراة، ورد فيه: "يعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها مباراة كرة القدم التي أقيمت بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي، كما يعرب مجلس إدارة الاتحاد عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجماهير الكويتية الوفية التي أثبتت وفاءها وانتماءها لمنتخبها الوطني وأتت بأعداد غفيرة لإستاد جابر الدولي لمؤازرة منتخبها الوطني والتي نتقدم لها بالاعتذار عما تعرضت له من معوقات وعقبات خلال حضور هذه المباراة".

وأعلن الاتحاد عن 3 قرارات عقب اجتماعه الطارئ كانت كالتالي:

تشكيل لجنة تحقيق لإجراء التحقيقات اللازمة في كافة الإجراءات التي تمت قبل المباراة التي أدت إلى هذه الاحداث المؤسفة . وقف الأمين العام للاتحاد عن العمل واحالته إلى لجنة التحقيق . وقف مدير العلاقات العامة والاعلام عن العمل واحالته إلى لجنة التحقيق .

وأكد الاتحاد الكويتي في بيانه على "احترامه وتقديره واعتزازه بكافة جماهير كرة القدم الكويتية، لعلمه التام لما تعرضت له من احداث غير مقبولة، ويقدم اعتذاره الشديد لهم".