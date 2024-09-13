(CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، مغادرة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" الشرق الأوسط بعد تمديد وجودها بالمنطقة قبل أسبوعين تقريبا.

وكانت شبكة CNN ذكرت، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تغادر حاملة الطائرات الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "نحن منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجمات الشرسة التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، نركز بشدة على العمل مع الشركاء الإقليميين لتهدئة التوترات وردع اندلاع الصراع الإقليمي الأوسع".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان قرر قرب نهاية أغسطس/ آب تمديد وجود حاملة الطائرات في الشرق الأوسط مع استعداد المنطقة للانتقام الإيراني لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية في طهران، بعدما تعهدت إيران بمهاجمة إسرائيل بسبب مقتل هنية، فيما لم تعلق إسرائيل على الحادث.

وقال أحد المسؤولين إن الحاملة كانت تعمل مؤخرا بالقرب من خليج عمان وبحر العرب.

ووصلت الحاملة إلى المنطقة في يوليو/ تموز، وكانت مسؤولة مؤخرا عن إنقاذ اثنين من البحارة الإيرانيين، كما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان.