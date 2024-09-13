(CNN) -- قالت 4 مصادر، لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تعلن وزارة العدل الأمريكية قريبا عن توجيه اتهامات جنائية ضد المتسللين الإلكترونيين (هاكرز) المدعومين من الحكومة الإيرانية الذين نفذوا عملية اختراق وتسريب استهدفت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكر مصدران أن الاتهامات قد يتم الكشف عنها في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، سرق المتسللون الإيرانيون وثائق داخلية لحملة ترامب وشاركوها مع المؤسسات الإخبارية في محاولة لبث الفتنة خلال الانتخابات الرئاسية.

وذكرت CNN سابقا أن المتسللين اخترقوا حساب البريد الإلكتروني لحليف ترامب القديم روجر ستون لاستهداف موظفي الحملة في يونيو.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن المتسللين يعملون لصالح "الحرس الثوري" الإيراني.

وطلبت CNN تعليقا من وزارة العدل بشأن التحرك ضد المتسللين.

والملاحقة القضائية المتوقعة، والتي أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة، هي جزء من جهود حكومية أمريكية لكشف الأنشطة الأجنبية السرية التي تستهدف انتخابات 2024 قبل أن يكون لها تأثير على الناخبين.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المسؤولون الأمريكيون عن توجيه اتهامات لموظفين في مؤسسة إعلامية روسية حكومية بتهمة تمويل شركة إعلامية سرا تعمل على تضخيم نفوذ المؤثرين الأمريكيين اليمينيين.

وفي خطاب ألقاه في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا الخميس، حذر مساعد المدعي العام ماثيو أولسن، من "هجوم" من جانب الأنظمة الاستبدادية التي تحاول التأثير على الانتخابات المقبلة.

وقال أولسن: "في الوقت الحالي، يتخذ خصومنا خطوات نشطة للتأثير سرا على انتخاباتنا وتقويض ديمقراطيتنا، هناك أنظمة الاستبدادية بما في ذلك روسيا وإيران والصين عازمة على تشويه آراء الناخبين قبل الانتخابات المقبلة بطرق يعتقدون أنها ستخدم مصالحهم الخاصة وتضعف الولايات المتحدة".

وفوجئ المسؤولون الأمريكيون إلى حد كبير بعمليات التأثير الروسية التي استهدفت انتخابات عام 2016 وكانوا بطيئين في الكشف علنا عن هذا النشاط، ويحاول بعض المسؤولين الأمريكيين أنفسهم تجنب ارتكاب هذا الخطأ هذا العام.