البحرين تسترد مطلوب بقضايا إرهاب من دولة "شقيقه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، استرداد مطلوب أمني بقضايا إرهاب من دولة "شقيقة".

جاء ذلك ببيان لوزارة الداخلية البحرينية ورد فيه: "في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الدولي في مجال ملاحقة المطلوبين لمملكة البحرين، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بعد التنسيق مع النيابة العامة من استرداد مطلوب بحريني من إحدى الدول الشقيقة، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه، إثر تورطه في ارتكاب أعمال إرهابية".

وأوضحت الإدارة في بيانها: "تم استرداد المطلوب بعد إصدار تعميم دولي استنادًا لمذكرة القبض الدولية الصادرة بحقه من النيابة العامة في مملكة البحرين".

وأكدت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول وفقا للبيان أنه "وفقًا لأحكام القانون، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة بحق المطلوب وتسليمه إلى الجهة الأمنية المختصة".