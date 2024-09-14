دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وسائل إعلام حكومية إيرانية، السبت، نجاح البلاد في إطلاق قمر صناعي بحثي، وكشفت عن مهمته الأساسية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقالت وكالة "إرنا": "أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صباح السبت، القمر الصناعي البحثي (جمران 1) بواسطة حامل الأقمار الصناعية قائم 100، ووضعته بنجاح في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا".

وأضاف تقرير وكالة "إرنا" أن "المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية (Sairan)، قامت بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات القائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي (جمران 1)".

وأشارت الوكالة إلى أن "وزن القمر الصناعي يبلغ حوالي 60 كيلوغرام، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع"، بحسب "إرنا".

وأردفت الوكالة في تقريرها قائلة إن "حامل الأقمار الصناعية قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تمكن من إكمال وضع القمر الصناعي جمران 1 في المدار بنجاح، في عمليته المدارية الثانية".