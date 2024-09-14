دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، ما عثر عليها ضباط الأمن خلال مداهمة لمصنع سري يستخدمه مروجو المخدرات في منطقة نائية.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وقالت الداخلية في بيان: "استمرار توجيه الضربات القاسية لشبكات ترويج السموم.. المكافحة تضبط مصنع سري لتصنيع الليريكا يديره شخص من غير محددي الجنسية".

وتابعت: "العثور على (30,000) ألف كبسولة ليريكا جاهزة للبيع، و(6) كيلوغرامات من بودرة الليريكا الخام، و(2500) قرص كبتاغون، و(100) جرام من مادة الحشيش وكمية كبيرة من الكبسولات الفارغة وأدوات تصنيع وتغليف الحبوب المخدرة".