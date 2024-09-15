نتنياهو: وجهنا "ضربات ساحقة" للأعداء في الأيام الماضية.. ماذا قال عن حماس والحوثي وحزب الله؟

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(CNN)—أطلق صاروخ من اليمن على وسط إسرائيل، صباح الأحد، بحسب الجيش الإسرائيلي، في حالة نادرة لصاروخ يخترق حتى الآن أراضي البلاد منذ بدء الحرب في غزة.

وفي بيان بالفيديو، الأحد، ادعى المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الجماعة استخدمت "صاروخًا باليستيًا جديدًا تفوق سرعته سرعة الصوت" في هجوم على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين إن "العدو فشل في اعتراض ومواجهة الصاروخ" الذي قال إنه قطع ما يزيد قليلاً عن 2000 كيلومتر (1200 ميل) في 11 دقيقة ونصف، مضيفا أن على إسرائيل أن تتوقع المزيد من مثل هذه الضربات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس.

وعبر الصاروخ إلى الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة بوسط إسرائيل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب الجيش الإسرائيلي الذي قال إن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة مصدرها اعتراضات عسكرية إسرائيلية، مضيفا أنه لا يزال يفحص "نتائج الاعتراض".

وتُظهر مقاطع الفيديو والصور التي شاركتها هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية على Telegram أعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد في الهواء فوق حقل مفتوح، وزجاجًا محطمًا داخل محطة قطار في موديعين، وهي مدينة تقع بين تل أبيب والقدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعمل مع فرقة مفرقعات تابعة للشرطة في منطقة شفيلا، المعروفة أيضا باسم سفوح يهودا، حيث سقطت شظية من صاروخ اعتراضي. وقالت الشرطة إن السلطات تقوم الآن بعزل موقع الارتطام وتبحث عن بقايا صواريخ اعتراضية إضافية.

وقال الجيش إن صفارات الإنذار دوت في وسط وشمال إسرائيل، كما أطلقت صفارات الإنذار في مطار تل أبيب، حسبما قال المتحدث باسم المطار لشبكة CNN. وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الركاب وهم يركضون للعثور على مأوى.