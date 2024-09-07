صور رفعت عنها السرية تظهر ناقلة النفط المستهدفة في البحر الأحمر تحترق

(CNN)—أظهرت صور حديثة رفعت عنها السرية ناقلة النفط اليونانية "سونيون" تحترق بعد استهدافها من قبل المتمردين الحوثيين.

Credit: US Defense

ويقول مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية لـCNN إن الناقلة لا تزال تحترق في البحر الأحمر بعد مهاجمتها في الـ21 من أغسطس/ اب الماضي.

Credit: US Defense

وتحمل الناقلة مليون برميل من النفط الخام، في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولو البنتاغون من كارثة بيئية، ففي الوقت الذي لم تصل فيه النيران بعد إلى مخازن النفط، إلا أن المسؤولون يقولون إن هناك ما يبدو كتسرب لما ق يكون وقودا أو زيت المحرك إلى المجرى المائي المكتظ.

Credit: US Defense

استهدف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الناقلة بقذائف ونيران أسلحة ردًا على حرب إسرائيل ضد حماس. وقد تم إنقاذ طاقم الناقلة المكون من 25 فردًا بعد الهجوم.