صور رفعت عنها السرية تظهر ناقلة النفط المستهدفة في البحر الأحمر تحترق

(CNN)—أظهرت صور حديثة رفعت عنها السرية ناقلة النفط اليونانية "سونيون" تحترق بعد استهدافها من قبل المتمردين الحوثيين.
ويقول مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية لـCNN إن الناقلة لا تزال تحترق في البحر الأحمر بعد مهاجمتها في الـ21 من أغسطس/ اب الماضي.
وتحمل الناقلة مليون برميل من النفط الخام، في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولو البنتاغون من كارثة بيئية، ففي الوقت الذي لم تصل فيه النيران بعد إلى مخازن النفط، إلا أن المسؤولون يقولون إن هناك ما يبدو كتسرب لما ق يكون وقودا أو زيت المحرك إلى المجرى المائي المكتظ.
استهدف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الناقلة بقذائف ونيران أسلحة ردًا على حرب إسرائيل ضد حماس. وقد تم إنقاذ طاقم الناقلة المكون من 25 فردًا بعد الهجوم.