دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام رجل بالاعتداء على امرأة في محطة وقود الأمر في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول (مموها) على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على المعتدي.

وقالت الداخلية في بيان: "باشرت منطقة شرطة الرياض حادث شخص ظهر في محتوى مرئي متداول يعتدي على امرأة أثناء وجودها في محطة وقود بحوطة سدير".

ونشرت الداخلية السعودية صورة للمعتدي (من الظهر) بعد إلقاء القبض عليه وأنه تمت إحالته إلى النيابة العامة.