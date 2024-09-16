دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين في منطقة تبوك، بعد ثبوت إدانتهما بتلقي أقراص الإمفيتامين ومادة الحشيش المخدرتين، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم طلال بن سلمان بن حمدان العميري، وبدر بن سالم بن مبارك العميري، سعوديا الجنسية، على تلقي أقراص الإمفيتامين ومادة الحشيش المخدرتين".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعاً"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين طلال بن سلمان بن حمدان العميري، وبدر بن سالم بن مبارك العميري، سعوديي الجنسية، الاثنين، 13/ 3/ 1446 هجرية، الموافق 16/ 9/ 2024 ميلادية بمنطقة تبوك"، بحسب البيان.