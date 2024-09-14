دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين يحملان جنسية اليمن في منطقة نجران، بعد ثبوت إدانتهما بتهريب وتلقي مادة الحشيش المخدر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم صقر سالم عبد ربه العياشي، ومحمد علي أحمد سرحان، يمنيي الجنسية، على تهريب وتلقي مادة الحشيش المخدر".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيراً، وأصبح الحُكم نهائياً بعد تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيين صقر سالم عبد ربه العياشي، ومحمد علي أحمد سرحان، يمنيي الجنسية، السبت، 11/ 3/ 1446 هجرية، الموافق 14/9/ 2024 ميلادية بمنطقة نجران"، بحسب البيان.