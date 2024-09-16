دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو نشره الأمن العام السعودي، مساء الأحد، لضبط عدد من المتسولين في الرياض، والكشف عن جنسياتهم، تفاعلا على منصة "إكس".

وقال الأمن العام السعودي في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في منطقة الرياض تستمر الجهات الأمنية في أعمالها الميدانية وحملتها المستمرة لرصد المتسولين وضبطهم، ففي طريقة تسول مباشرة، تقوم امرأة من الجنسية الأردنية بالتسول بشكل مباشر في إحدى إشارات المرور".

وأردف الأمن العام في الفيديو من "سناب" وزارة الداخلية السعودية: "هنا مشهد آخر لاستعطاف المجتمع من خلال شخص من الجنسية الأردنية يرافقه طفل يقوم بالتسول بشكل مباشر".

وأضاف الأمن العام السعودي في مقطع الفيديو: "هنا يتكرر المشهد من قبل مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، من خلال التسول بطريقة غير مباشرة تحت غطاء غسيل المركبات المتوقفة".

وأكد المنشور: "مكافحة التسول مسؤولية الجميع والإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني".

وختم الأمن العام السعودي محذرا: "تذكر دائما التسول جريمة يعاقب عليها القانون".

وعلق مستخدمون بمنصة "إكس"، على الفيديو وجاءت أبرز ردودهم كالتالي: