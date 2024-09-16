ما هو تخصيب اليورانيوم؟ وهل اقتربت إيران من صنع قنبلة نووية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تواصل العمل من أجل تنفيذ مشروعها الوطني لبناء أول محطة نووية.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين: "تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، من ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة".

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن السعودية تريد ببنائها محطة للطاقة نووية "الإسهام في تشكيل مزيج للطاقة الوطنية وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقًا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية"، بحسب تصريحات الوزير التي نقلتها قناة الإخبارية الرسمية.

وتابع: "لتحقيق ذلك، استكملت المملكة العربية السعودية مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق ضمانات الشاملة".

وقال وزير الطاقة السعودي إن بلاده طلبت من وكالة الطاقة الذرية وقف العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، الذي يعفي بعض الدول من إجراءات التفتيش الموسعة على الأنشطة النووية.

وأوضح الوزير: "تقدمت إلى الوكالة في يوليو/تموز 2024، بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، ونعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة لنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من هذا العام 2024".

ولدى السعودية برنامج نووي بحثي محدود في الرياض. وتقول المملكة إنها تريد الاستفادة من احتياطياتها "الهائلة" من اليورانيوم في استخدامات الطاقة النووية السلمية.

في وقت يخشى مراقبون أن تؤدي أنشطة إيران النووية إلى إطلاق سباق تسلح نووي في المنطقة، لا سيما في ظل توقف طهران عن الالتزام بالعمل بالبروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة منه. بينما تتمسك إيران بأنها لا تعتزم تطوير أسلحة نووية.