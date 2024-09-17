دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، الثلاثاء، نجاح القوات البحرية في إنقاذ 3 سائحين بريطانيين بعد فقدانهم خلال رحلة غطس في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري في بيان عبر فيسبوك: "فى إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ، تمكنت القوات البحرية من إنقاذ 3 سائحين بريطانىين بعد تلقي بلاغ استغاثة، الاثنين، تفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لنش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر".

وأضاف المتحدث: "وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف أعمال البحث، حيث تمكنت عناصر من الأسطول الجنوبي من إنقاذ المفقودين وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة، حتى تسليمهم إلى التوكيل السياحي الخاص بهم".