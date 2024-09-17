قبّل السيسي رأسه في حفل المولد النبوي.. من هو الدكتور أحمد عمر هاشم؟

(CNN) – أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفاعلا بعد تقبيله رأس عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أحمد عمر هاشم، خلال احتفال بعيد المولد النبوي.

وظهر السيسي وهو يقوم بتقبيل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي نشر الفيديو عبر صفحته على "فيسبوك".

وكان شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف في مصر، أسامة الأزهري، ومفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، من بين الحضور.

ووفقا للموقع الرسمي للمجلس الأعلى للثقافة في مصر فإن الدكتور هاشم من مواليد 6 فبراير/شباط من عام 1941 وقد وُلد بقرية عامر في مركز الزقازيق وهو أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجلس الشعب المصري سابقا.

وتخرج الدكتور هاشم من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر عام 1961 و"حصل على الإجازة العالمية عام 1967، ثم عُين معيداً بقسم الحديث بكلية أصول الدين، حصل على الماجستير فى الحديث وعلومه عام 1969، ثم حصل على الدكتوراه فى نفس تخصصه، وأصبح أستاذ الحديث وعلومه عام 1983، ثم عُين عميداً لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، وفي عام 1995 شغل منصب رئيس جامعة الأزهر"، وفقا للموقع.

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