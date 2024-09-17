(CNN) – نشرت جماعة الحوثي في اليمن مقطع فيديو قالت إنه للصاروخ الذي أطلقته الأحد باتجاه إسرائيل ويحمل اسم "فلسطين 2"، وكشفت تفاصيل جديدة عنه.

ويظهر في المقطع الذي نشره الحوثيون عبر صفحة الناطق باسم قواتهم المسلحة، يحيى سريع، على "إكس"، تويتر سابقا، الصاروخ الذي يحمل رأسا بألوان "الكوفية" الفلسطينية.

وحمل الصاروخ أيضا العلم الفلسطيني وأطلق عليه الحوثيون اسم "فلسطين 2" وفق ما ذكره الحوثيون.

وأشارت الجماعة إلى أن الصاروخ فرط صوتي ومداه 2150 كم و"يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين ويتميز بتقنية التخفي وسرعته تصل إلى 16 ماخ ويمتلك قدرة عالية على المناورة التي تتجاوز أحدث وأقوى منظومات الدفاعات الجوية في العالم بما فيها القبة الحديدية"، حسب قولهم.

وأطلق صاروخ من اليمن على وسط إسرائيل، صباح الأحد، بحسب الجيش الإسرائيلي، في حالة نادرة لصاروخ يخترق حتى الآن أراضي البلاد منذ بدء الحرب في غزة.