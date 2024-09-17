(CNN) – أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تسلمت جثمان منفذ عملية معبر اللنبي على الحدود مع الضفة الغربية، ماهر الجازي، ليتم دفنه في بلده بعد تسليمه لعائلته، وفقا لتصريح رسمي نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) الثلاثاء.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة في تصريح للوكالة: "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري".

وكانت عائلة الجازي قد أقامت له بيت عزاء في محافظة معان، جنوبي الأردن.

ونفذ الجازي عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي مع الضفة الغربية، أودت بحياة 3 إسرائيليين قبل أن يُقتل في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.