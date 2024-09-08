مصدر: مطلق النار عند معبر اللنبي بين الأردن وإسرائيل سائق شاحنة أردني

(CNN)-- قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، الأحد، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار عند معبر جسر اللنبي على الحدود الإسرائيلية الأردنية.

وقالت الوكالة المكلفة بأمن الحدود إن حرس الحدود "حيدوا" مطلق النار، وأضافت أن "إرهابيا وصل إلى المعبر الحدودي أطلق النار على عمال المحطة وتم تحييده"

وقال مدير معبر اللنبي، أليكس تشين، إن الرجل الذي أطلق النار على ثلاثة حراس عند المعبر صباح الأحد وقتلهم، هو سائق أردني، مضيفا أنه وقبل الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بقليل، ترك السائق الأردني شاحنة الأردنية وعبر الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "إرهابيا اقترب من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج من الشاحنة، وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر".

وقالت نجمة داود الحمراء إنه بعد جهود الإنعاش، أعلن المسعفون "وفاة ثلاثة رجال، يبلغون من العمر حوالي 50 عامًا، مصابين بطلقات نارية".

وقال أحد المسعفين في مكان الحادث، يوتام تسور: "وجدنا ثلاثة رجال ممددين فاقدي الوعي، بلا نبض ولا يتنفسون، مصابون بأعيرة نارية. قمنا بالتعاون مع الفريق الطبي التابع للجيش الإسرائيلي بجهود الإنعاش، لكن لسوء الحظ، اضطررنا إلى ذلك". وأعلنوا وفاتهم في مكان الحادث".

من جهته أورد التلفزيون الأردني الرسمي شريطا عاجلا بصورة من موقع الحادث نشرها على صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا): "تحييد منفذ عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي بين الضفة والأردن".

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر، وأهاب بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها بدأت تحقيقا في الحادث.