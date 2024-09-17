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خلال اتصال هاتفي.. العاهل الأردني والسيسي يحذران من تصفية القضية الفلسطينية وتوسع الصراع بالمنطقة

الشرق الأوسط
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خلال اتصال هاتفي.. العاهل الأردني والسيسي يحذران من تصفية القضية الفلسطينية والانتهاكات بالضفة
Credit: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حذرا خلاله من خطورة "استمرار الانتهاكات" بالضفة الغربية ومن اتساع رقعة الصراع في المنطقة، بحسب الرئاسة المصرية ووكالة الأنباء الأردنية "بترا". 

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن "الزعيمين حذرا من خطورة استمرار الحرب في غزة، واتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية، بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة، ويؤدي لتداعيات سلبية على شعوب المنطقة كافة، وعلى السلم والأمن الدوليين".

وأكد الجانبان "رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة"، كما شددا على "ضرورة مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب الرئاسة المصرية.

ودعا السيسي والملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال إلى "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، كخطوة فورية يجب اتخاذها لحماية أمن المنطقة ومنع توسع دائرة الصراع".

وأعرب العاهل الأردني "عن تقديره للجهود التي تبذلها الشقيقة مصر، بقيادة الرئيس السيسي، للتوصل إلى هدنة شاملة تنهي الكارثة الإنسانية بالقطاع"، كما أشاد السيسي بالجهود الأردنية في نفس السياق.

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