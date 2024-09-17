مصدران: طائرة بدون طيار أمريكية سقطت فوق اليمن

"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

(CNN)-- قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان إن طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper سقطت فوق اليمن ليل الاثنين، دون تحديد سبب سقوط الطائرة أو مكان هبوطها بالضبط.

وفي المقابل، زعم الحوثيون المدعومون من إيران أنهم أسقطوا الطائرة بـ"نجاح" بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بـ"مهام عدائية" فوق محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن هذه هي الطائرة الأمريكية الثالثة التي يتم إسقاطها فوق اليمن خلال الأسبوع الماضي والعاشرة منذ بدء الحرب في غزة.

ووفقا لأحد المسؤولين الأمريكيين، أصيبت طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper في الأسبوع الماضي لكنها هبطت بسلام واستعادتها قوات شريكة أمريكية والحادث قيد التحقيق.

ولم يتضح بعد ما هو الحادث الثالث الذي أشار إليه المتحدث باسم الحوثيين.

وبالغ الحوثيون في كثير من الأحيان في تقدير نجاحات ضرباتهم بالطائرات بدون طيار والصواريخ أو زعموا كذبا أنهم ضربوا سفينة أو طائرة، بما في ذلك مزاعم بضرب سفن حربية أمريكية تعمل في المنطقة.

وعندما سُئلت عن هذا الادعاء الأخير بشأن إسقاط طائرة، شككت نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ ادعاءات الحوثيين لكنها لم تستبعد الاحتمال حدوث ذلك تماما.

وقالت سينغ، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنهم أصدروا ادعاءات من قبل قائلين إنهم ضربوا سفنًا ولم يفعلوا ذلك، لقد أصدروا ادعاءات من قبل بأنهم ضربوا طائرات ولم يفعلوا ذلك، نحن ننظر في هذا التقرير، وإذا كان هناك حقيقة فيه، فسنخبرك بالتأكيد".

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها الحوثيون في إسقاط طائرة في نوفمبر/ تشرين الثاني ومرة أخرى في فبراير/ شباط، اعترف المسؤولون الأمريكيون بأن الحوثيين تمكنوا من إسقاط الطائرات بدون طيار.

وتبلغ تكلفة كل طائرة MQ-9 حوالي 28 مليون دولار، وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس.

وفي حادثة أخرى وقعت في إبريل/نيسان، سقطت طائرة بدون طيار فوق اليمن، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يقولوا ما إذا كانت أسقطها الحوثيين أم تحطمت لسبب مختلف.