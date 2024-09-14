كيف سيؤثر إعادة تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصًا" وما الفرق الذي سيحدثه ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، السبت، عن عدد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على قوات ومواقع الحوثيين، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ" اليمنية التي يديرها الحوثيون.

وزعم عبدالملك الحوثي في كلمة، أن "أكثر من 700 غارة وقصف بحري لم تفد الأمريكيين في الحد من العمليات العسكرية لقوات الحوثيين في البحار أو تردعها وتوقفها، ولم تتمكن من فرض أي شيء، بل تستهدف منشآت مدنية، كان آخرها استهداف مكان بالقرب من مدرسة للبنات في تعز، نتج عنها مقتل فتاتين وإصابة 18 فتاة أخرى"، حسب قوله.

وأوضح عبدالملك الحوثي أن "الغارات المعادية خلال الأسبوع الماضي بلغت 24 غارة توزعت على الحديدة وتعز وإب وصعدة ومأرب، لكن الأضرار كانت في محافظة تعز"، طبقًا لما نقلت عنه وكالة "سبأ".

وأردف زعيم الحوثيين المدعومين من إيران أن "الدفاعات الجوية للحوثيين تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من إسقاط طائرتين أمريكيتين من طراز MQ9 بدون طيار".

وأوضح أن من أهم ما يلفت النظر ويشهد على فاعلية ما أسماها بـ(جبهة اليمن) هو الإعلان الأمريكي عن عودة حاملة الطائرات (روزفلت) من موقعها في البحر الأحمر.

وأشار الحوثي في كلمته إلى أنه "وبعد 12 شهرًا من الحرب على غزة، لا يوجد تحرك لا تحت عناوين العروبة والقومية، ولا تحت العناوين السياسية واتفاقيات الدفاع المشترك".

وقال زعيم الحوثيين إن "العرب لم تحركهم التزامات جامعة الدول العربية ومقررات المؤتمرات الرسمية، ولم يحرك المسلمون شيءُ لموقف جماعي حازم لنصرة الفلسطينيين"، طبقًا لما ذكرت وكالة "سبأ".