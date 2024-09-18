(CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الجهود المتعثرة لتأمين وقف إطلاق النار في غزة تحولت إلى “مسألة إرادة سياسية”، في الوقت الذي سعى فيه إلى إحياء الزخم في العملية خلال زيارته لمصر

وأعرب بلينكن عن إحباطه من الطبيعة المتعثرة للمحادثات، التي تعطلت بشكل متكرر بسبب التصعيد في الصراع في غزة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي عن المحادثات: "إنها عملية معقدة، وحتى الاتصالات التي تتضمنها معقدة لأسباب واضحة"، وأردف: "في الفترة الفاصلة، قد يكون لديك حدث أو حادثة أو شيء يجعل العملية أكثر صعوبة، ويهدد بإبطائها".

ولم يشر بلينكن إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن أصبح أقرب إلى التنفيذ، قائلا إن "القضايا المهمة ولكن السرية" لا تزال بحاجة إلى حل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الأمر الآن "ليس مسألة تتعلق بالجوهر بقدر ما أصبح مسألة إرادة سياسية".

وقام بلينكن بزيارات متكررة إلى الشرق الأوسط لدفع الجهود للتوصل إلى اتفاق – على الرغم من أن هذه هي الزيارة الأولى له دون توقف في إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

لكن التفاؤل الأمريكي بشأن تلك المحادثات تراجع في الأسابيع الأخيرة، وقد عقّدت هجمات البيجر الثلاثاء في لبنان العملية مرة أخرى.

ولم يتم بعد تقديم اقتراح أمريكي لإيجاد حل لتجاوز الخلافات بين إسرائيل وحماس إلى الجانبين، ومتى سيحدث ذلك لا يزال غير واضح، على الرغم من ادعاء المسؤولين الأمريكيين في وقت سابق من هذا الشهر أن الانتهاء منه أصبح وشيكا.